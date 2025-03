Jongen op fatbike is bezig met zijn gsm. Niet veel later? AUCH! (fails)

Er valt weer een wijze les te trekken dankzij een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Je gsm gebruiken achter het stuur, is een slecht plan. En dat geldt uiteraard ook voor een fietsstuur. Dat zal onderstaande jongeman op een fatbike nu wel kunnen bevestigen. Aanvankelijk lijkt er weinig aan de hand, tot onze hoofdrolspeler komt aanfietsen. Centraal én zeer duidelijk in beeld; een busje van Albert Heijn. Maar dat had de fietser duidelijk niét door. Kijk maar naar het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…