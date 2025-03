Buschauffeur en automobilist zijn het niet eens over voorrang. Resultaat? FILE! (video)

Een bijzonder gevalletje ‘wie heeft voorrang’ zorgde in het Nederlandse Schiedam voor opmerkelijke beelden.

Op TikTok gaat momenteel onderstaande video aardig viraal. In een smalle straat mét wegversmalling treffen een automobilist en een buschauffeur elkaar. De bedoeling is dat één van de twee de ander voorrang geeft. Maar dat lijkt niet helemaal goed te verlopen.

De twee bestuurders weigeren namelijk om toe te geven. “Welcome to another day in Schiedam 🤣. Ik vermaak me hier elke dag weer”, schrijft de maakster van de video bij de beelden. Meer dan tien minuten en een aardige file later, geeft de automobilist toch toe en laat hij de bus passeren.

Veel reacties

Over wie er nu juist voorrang had, zijn de meningen verdeeld. Zo wijzen sommigen op het naburige verkeersbord, terwijl anderen weer vinden dat in dit geval de automobilist de buschauffeur toch doorgang had moeten verlenen. Kijk en oordeel vooral zelf maar even…