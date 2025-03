Laatste dame op drijvende tafel was er te veel aan: “Als ze maar lachen!” (video)

Een beetje zoals in ‘Titanic’, maar dan in het echt.

Een picknicktafel als vlot: leuk idee, toch? Lekker eten terwijl je ronddobbert op het water. Best rustgevend, al was dat in onderstaand filmpje niet het geval. We zien enkele dames op een drijvende tafel zitten, maar wanneer er nog een vriendin bij komt, gaat het helemaal mis. Behalve voor die laatste dame dan…

Lachende kijkers

Het filmpje zorgt voor heel wat hilariteit in de reacties. “De enige die droog bleef, was degene die het veroorzaakte”, “Als ze maar lachen!”, “Dat is trouwens een tof idee, ik zou wel een picknick aan die tafel willen doen”, wordt er gereageerd. “Jack zou er echt tussen passen”, verwijst iemand met een knipoog naar de legendarische deurscène in de film ‘Titanic’.

Foto: Instagram