Jennifer Lopez verbaast fans met gedurfde sportoutfit: “Iconisch!” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez oogst heel wat lof met enkele gewaagde selfies. “Je bent altijd mijn inspiratie”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Jennifer Lopez telt inmiddels 56 lentes en ziet er nog steeds stralend uit. Goede genen helpen, maar regelmatig aan je lichaam werken doet minstens evenveel. Dat bewijst Jennifer Lopez als geen ander. De knappe mama van twee postte enkele kiekjes in de fitness. Daarop draagt ze een strakke bordeaux sportoutfit met een opvallend uitgesneden cropped top en bijpassende legging. “Hou het eenvoudig…”, knipoogt ze erbij.

Koningin

Haar Instagrampost zorgde voor heel wat bekijks én bewondering. “Wat een vrouw! Je bent altijd mijn inspiratie”, “Altijd iconisch”, “Koningin!”, “Wow, je ziet er zo goed uit”, en “Ik kan niet geloven dat ze 55 is”, wordt er onder meer gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram