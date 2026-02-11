‘BGT’-jurylid Amanda Holden zet Instagram in vuur en vlam met gewaagde pose: “Perfectie!” (foto)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden heeft haar volgers weten te verrassen met een opvallende foto op Instagram. “Wat een schoonheid!”, wordt er gereageerd.

Amanda Holden is altijd al het zonnetje in huis geweest, maar nu brengt ze de zomer helemaal naar Instagram. De 54-jarige radiopresentatrice bij de Britse zender Heart poseert met een brede glimlach en een zomerse strohoed, terwijl een groot blad haar bovenlichaam bedekt. De foto maakt deel uit van een reclamecampagne voor een verzorgingsproduct. Met de samenwerking benadrukt ze hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen, iets waar ze op haar sociale media openlijk over spreekt. “Zonneschijn op een regenachtige dag”, knipoogt ze erbij.

Elegant en uniek

Haar jeugdige uitstraling blijft niet onopgemerkt bij haar volgers. “OMG! Je ziet eruit als 20!”, “Inspirerend”, “Zóóó sexy!”, “Je ziet er zoals altijd fantastisch uit, Amanda”, “Perfectie, wat een schoonheid!”, “Zo elegant en uniek” en “Zo mooi” is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Shutterstock