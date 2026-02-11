Jamie-Lee Six toont realiteit op sociale media: “Laat je niet misleiden” (foto)

Jamie-Lee Six heeft een voor-en-nafoto gedeeld om een belangrijk punt te maken.

De 27-jarige actrice en influencer deelde op Instagram twee selfies waarop ze telkens in sportoutfit poseert. Op de eerste foto poseert ze strak en aangespannen, terwijl ze zich op de tweede foto bewust ontspant, waardoor haar buik minder opgespannen oogt.

Kwetsbaar en oprecht

Ze legt uit dat ze “al heel de dag een opgeblazen gevoel” heeft, maar dat ze dat perfect kan maskeren op sociale media. Haar boodschap is dan ook duidelijk: “Laat je niet misleiden door sociale media”, klinkt het.

Foto: Instagram