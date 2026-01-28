HomeNieuwsVideoValies besluit zelf de trap af te gaan. Maar wacht tot het...
Valies besluit zelf de trap af te gaan. Maar wacht tot het einde… (video)

Den B.
Den B.
Oh nee! Of toch niet.

Dus je gaat op reis en geeft je valies op wieltjes een onschuldig duwtje. Besluit die toch wel om zelf de trap af te tuimelen… Lijkt op het eerste gezicht een oepsmomentje, ware het niet dat de valies gek genoeg op zijn pootjes terechtkomt.

Anticlimax

Het filmpje werd massaal bekeken en zorgt voor verbaasde reacties. “Waarom voelde dit als een scène uit ‘Paranormal Activity’?”, “En hoe de valies gewoon netjes de hoek om ging”, “Zó anticlimactisch eigenlijk”, en “Die geest had toch minstens zo lief kunnen zijn om de valies even in de koffer te leggen voor haar”, wordt er gereageerd.

