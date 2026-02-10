Tine Priem beviel anderhalf jaar geleden: “Vandaag mag ik trots zijn: op mezelf, op mijn lijf” (foto)

Tine Priem blikt in een openhartig Instagrambericht terug op haar eerste anderhalf jaar als mama. “Proficiat, Tine! Doe zo voort”, klinkt het in de reacties.

Anderhalf jaar geleden werd de 37-jarige voormalige ‘Thuis’-actrice voor het eerst mama. Ze kreeg een zoontje, Georges. Op Instagram deelde Tine een foto, vergezeld van een eerlijke boodschap over hoe ze die periode heeft beleefd. “1,5 jaar na mijn bevalling voel ik me weer mezelf. Mijn hormonen ‘ongeveer’ in balans. Mijn lijf opnieuw sterk. Niet omdat het moest, maar omdat ik er met zachtheid voor gezorgd heb. Stap voor stap. Op mijn tempo. Vandaag mag ik trots zijn. Op mezelf. Op mijn lijf. En vooral op dat kleine, mooie, lieve jongetje dat ik op de wereld zette”, schrijft ze.

Stralen

Haar volgers reageren massaal met bewondering. “TOP moment, Tine! Om fier op te zijn”, “Je ziet er stralend uit”, en “Proficiat, Tine! Doe zo voort. Alles komt goed”, luidt het onder meer.

Foto: Instagram