HomeNieuwsEntertainmentTine Priem beviel anderhalf jaar geleden: "Vandaag mag ik trots zijn: op...
Entertainment

Tine Priem beviel anderhalf jaar geleden: “Vandaag mag ik trots zijn: op mezelf, op mijn lijf” (foto)

Den B.
Door Den B.
0

Tine Priem blikt in een openhartig Instagrambericht terug op haar eerste anderhalf jaar als mama. “Proficiat, Tine! Doe zo voort”, klinkt het in de reacties.

Anderhalf jaar geleden werd de 37-jarige voormalige ‘Thuis’-actrice voor het eerst mama. Ze kreeg een zoontje, Georges. Op Instagram deelde Tine een foto, vergezeld van een eerlijke boodschap over hoe ze die periode heeft beleefd. “1,5 jaar na mijn bevalling voel ik me weer mezelf. Mijn hormonen ‘ongeveer’ in balans. Mijn lijf opnieuw sterk. Niet omdat het moest, maar omdat ik er met zachtheid voor gezorgd heb. Stap voor stap. Op mijn tempo. Vandaag mag ik trots zijn. Op mezelf. Op mijn lijf. En vooral op dat kleine, mooie, lieve jongetje dat ik op de wereld zette”, schrijft ze.

Stralen

Haar volgers reageren massaal met bewondering. “TOP moment, Tine! Om fier op te zijn”, “Je ziet er stralend uit”, en “Proficiat, Tine! Doe zo voort. Alles komt goed”, luidt het onder meer.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Tanja Dexters openhartig over seksleven: “Het was kicken om opeens zomaar met iedereen het bed te mogen delen”
Volgend artikel
Jennifer Lopez verbaast fans met gedurfde sportoutfit: “Iconisch!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel