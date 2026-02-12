Influencer verbaasd dat mensen haar aanstaren, maar volgers sparen haar niet: “Waarom nog kleren dragen?” (foto)

Een Australische influencer krijgt de wind van voren nadat ze een filmpje deelde waarop een familie haar aanstaart terwijl ze de straat oversteekt. “Aandachtzoeker”, klinkt het genadeloos in de reacties.

Hayley Davies liep onlangs nietsvermoedend de straat over. Een hele familie, die op het voetpad stilstond, staarde haar verbijsterd aan. De vrouw droeg een opvallende outfit, bestaande uit een zeer korte zwarte crop top met diepe uitsnijding. Hayley deelde de beelden op Instagram. “Weet iemand waarom deze hele familie naar mij staart? Alsof staren niet onbeleefd is…”, zucht ze in het bijschrift.

Kritiek en begrip

Haar post ging viraal en lokte heel wat gemengde reacties uit. Enerzijds hadden volgers hun bedenkingen bij haar outfit. “Alsof je zelf niet weet waarom”, “Waarom nog kleren dragen op dit punt?”, en “Aandachtzoeker”, klinkt het in het kritische kamp. Anderen zagen er dan weer geen probleem in. “Je ziet er geweldig uit!”, “Ik zie hier niets mis mee”, “Een zelfverzekerde vrouw die draagt wat ze wil” en “Misschien legt iemand gewoon uit hoeveel werk er kruipt in zo’n lichaam en hoe fijn het is dat een vrouw zichzelf kan zijn zonder zich iets aan te trekken van het oordeel van anderen”, lezen we ook.

