Dochter van Gordon Ramsay straalt in bikini: “Schoonheid!” (foto)

Door Den B.
Holly Ramsay, de dochter van tv-chef Gordon Ramsay, krijgt heel wat complimenten op een vakantiefoto. “Wauw, wat zie je er goed uit”, klinkt het onder meer.

Holly Ramsay geniet momenteel van een zalige vakantie. Niet zomaar eentje: ze is op huwelijksreis met haar man Adam Peaty. Het koppel vertoeft momenteel in Queensland (Australië). Dat het daar heerlijk zomers is, blijkt uit de foto die het 26-jarige model en influencer op Instagram deelde. In een gele bikini geniet ze zichtbaar van zon, zee en strand.

Bewondering

En of haar meer dan 500.000 volgers haar alle geluk gunnen én bewonderen. “Zo mooi!”, “Wauw, wat zie je er goed uit”, “Je bent echt een schoonheid” en “Mooi gebruind zeg!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

