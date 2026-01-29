Kat hoort baasje blik openen, maar zijn teleurstelling is zichtbaar groot (video)

Nog even geduld, schattigaard!

Op geestige beelden is te zien hoe een baasje een blik champignonsoep opent. De kat des huizes denkt dat het om natvoer gaat, maar helaas… De teleurstelling bij de lieve viervoeter is dan ook erg groot.

Excuses aanbieden

Het filmpje werd massaal bekeken en zorgt voor heel wat reacties. “Hij keek naar de hond van: ‘Kan je dit geloven?!’”, “Ik voel me altijd zo schuldig als ik een blik bonen open en de katten komen aangerend. Ik laat ze eraan ruiken en bied mijn excuses aan”, en “Die kat is duidelijk niet onder de indruk van je prestatie”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram