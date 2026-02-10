Baasje negeert hond. Zijn reactie? HILARISCH! (video)

“Niet met mij!”, denkt hij.

Honden houden van aandacht, en al zeker als er bij je thuis een Duitse dog rondloopt. Dat is een van de grootste hondenrassen ter wereld, maar ze staan erom bekend bijzonder zachtaardig en aanhankelijk te zijn. Geen goed idee dus om je Duitse dog links te laten liggen, al waagt deze dame toch een poging.

Herkenbaar

Het resultaat? De viervoeter laat duidelijk blijken dat hij daar niet mee gediend is. Hoe? Dat zie je in onderstaand filmpje. “Hij doet bij mij hetzelfde”, reageert een kijker. “Zó schattig”, klinkt het verder in de reacties.

Foto: YouTube