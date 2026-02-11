Gepersonaliseerde nummerplaat zorgt voor verwarring: “Hoe zotter kan het nog?!” (foto)

Altijd de kleine lettertjes lezen…

Gepersonaliseerde nummerplaten, het is een ding. Een duur ding wel, want je betaalt 1.000 euro voor een nummerplaat naar keuze. De eigenaar van onderstaande BYD Seal U koos ervoor om rond te rijden met ‘BELEG-NU’ op zijn of haar nummerplaat.

Hesp of kaas?

De foto kreeg heel wat aandacht in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. “Met hesp of kaas?”, “Beleggen? Akkoord! Maar met wat? Kaas? Paté? Choco? Honing? Pindakaas? Confituur?”, “Voor mij champignonworst”, “Hoe zotter kan het nog?!” en “Welke beenhouwerij heeft deze bestuurder?”, klinkt het. Sommigen verwarren ‘beleggen’ in geld met ‘broodbeleg’.

Spaarvarken

Wie oog heeft voor de kleine lettertjes ziet onderaan de nummerplaat ‘LEES SPAARVARKENS.BE’ staan. Dat is een website die informatie en advies geeft over sparen en beleggen. Mogelijk is de wagen dan ook van een medewerker van die website.

Foto: Facebook