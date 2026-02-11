Vrouw kan tijdens fitness gewicht niet meer houden, maar heeft geluk bij een ongeluk (video)

Zo, dat kon veel erger aflopen…

Op beelden is te zien hoe een Amerikaanse vrouw een box squat doet aan een Smith machine. Ze verhoogde stelselmatig het gewicht, tot het net te veel werd. Gevolg? Ze kon het gewicht niet meer houden en ging gevaarlijk hard onderuit. Gelukkig was ze flexibel genoeg om geen blessure op te lopen.

Kritiek

Het filmpje werd massaal bekeken, maar zorgt ook voor kritiek. “Ik snap echt niet waarom NIEMAND de safety pins op de Smith gebruikt. Die dingen zijn er toch net om dit te vermijden? Gebruik ze dan”, “Ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel chiropractors haar een berichtje hebben gestuurd nadat deze video viraal ging”, en “Best straf om zelfs op een Smith machine zo te falen”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram