Jolige dame kapt ze opnieuw vlotjes binnen tijdens US Open: “Ze gaat er weer voor!” (video)

Op Twitter gaat een vrouw opnieuw viraal met een ‘stunt’ op de US Open.

Ongeveer exact een jaar geleden, wist ene Megan Lucky het publiek van de US Open én het internet te verbazen toen ze zonder verpinken twee pintjes vlot naar binnen wist te werken. En ook dit jaar was ze duidelijk weer van de partij. Wederom weet de cameraman van dienst haar te vinden in de menigte en doet Megan haar ding.

“Ze gaat er weer voor!”

“Het lijkt wel een traditie te worden”, lezen we op het Twitter-account van ‘US Open Tennis’. Bij de beelden wordt ook de nodige commentaar gegeven. “Ze gaat er weer voor. Exact wat ze vorig jaar deed. Toen dronk ze twee biertjes…”, klinkt het. Tussen de vele reacties lezen we ook wel enkele boze opmerkingen. “Gaan we dit nu aanmoedigen?”, laat een kijker weten. “Dit is ongepast”, besluit een ander nog. Ieder z’n mening zeker? Kijk maar:

It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2022

Foto: still Twitter US Open Tennis – Bron: New York Post