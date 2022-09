Kerel denkt dat de mama van zijn date de voordeur opendoet… maar beseft dan dat hij gecatfished is! (video)

Online daten, het blijft voor vele mensen een beproeving. Op papier – of beter gezegd op scherm – kan de persoon aan de andere kant de perfectie benaderen. Je ideale partner met wie je de rest van je leven wil slijten. Tot je hem of haar in het echt ontmoet en de ballon wordt doorprikt.

Het overkwam TikTokker Paul Jones, een kerel die een vrouw van om en bij de 25 jaar oud had leren kennen via de dating app Tinder. In een video op TikTok doet hij zijn relaas over wat eigenlijk zijn eerste date had moeten zijn met een zekere Sarah. Toen hij bij haar thuis aanklopte, dacht hij dat haar mama de deur opende.

Catfish

Maar niets was minder waar. “Het was weldegelijk Sarah, maar de foto die ze had gebruikt op haar Tinderprofiel dateerde van 25 jaar geleden. Ik wilde het voorzichtig aanbrengen. Uiteindelijk zouden we toch nog een stapje in de wereld zetten en zijn we naar de bingo geweest. Het leek wel alsof ik weer als kind met mijn grootmoedertje weg was.” Na de ‘date’ vroeg Sarah hem nog binnen voor een ‘koffietje’, maar daar heeft Paul vriendelijk voor bedankt.

Foto: TikTok