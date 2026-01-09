Lize Feryn geniet in bikini van haar zomerse huwelijksreis: “Ziet er zalig uit!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

En wat is er nu leuker, zo moet Lize Feryn gedacht hebben, dan een zalige huwelijksreis? Op Instagram toont de dame nu enkele prachtige beelden uit Costa Rica. En die vallen duidelijk in de smaak.

We zien Lize Feryn samen met haar man Aster Nzeyimana genieten van een zomerse setting. “Onze honeymoon zit er bijna op… Echt een einde CM-kamp gevoel 🥲. Gelukkig mag ik mijn zomerlief mee naar huis nemen ♥️”, schrijft ze bij het fotoalbum.

“Ziet er zalig uit!”

De lovende reacties stromen binnen. “Ziet er zalig uit”, klinkt het. “Cuties ❤️”, gaat het verder. “Hoe mooi was dat”, vraagt een laatste volger zich nog af. Wel, dat kan je zien in onderstaand album! En druk op het pijltje naar rechts om door alle beelden te bladeren.