Danira Boukhriss straalt in stijlvolle jurk: “Altijd klassevol!” (video)

Danira Boukhriss weet haar fans weer te verbazen!

De meer dan 119.000 volgers van de presentatrice krijgen sporadisch nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven voorgeschoteld. En dat is ook deze keer niet anders.

In onderstaande video zien we de dame namelijk stralen in een prachtige jurk. “On set shooting the Kastaars! campaign 🦋”, staat er onder andere bij de beelden. Haar fans? Die hebben duidelijk ook nog wat te zeggen.

“Supermooi!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Supermooi”, klinkt het. “Altijd klassevol”, gaat het verder. “Wauw zeg”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even door op de afbeelding te klikken.