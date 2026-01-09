WOOPS: Jolige dame springt in plas, maar dat gaat fout! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Kijk, er is niets mis met eens lekker gek te doen. Dat moet je onderstaande dame alvast niet vertellen. Zij is namelijk van plan om eens goed in een plas te springen. Maar toch had ze beter de nodige voorzichtigheid in acht genomen. Dat deed ze echter niet, met een pijnlijke val als gevolg. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…