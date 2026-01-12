Candice uit ‘Blind Getrouwd’ onthult geslacht van haar kindje: “Zo leuk!” (foto’s)

Candice Martens heeft op Instagram verklapt of ze een dochter of een zoontje krijgt.

Candice Martens kennen we nog uit ‘Blind Getrouwd’, waarin ze op zoek ging naar de liefde. Het klikte met Marijn, maar uiteindelijk gingen de twee toch hun eigen weg. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. De 36-jarige spring-in-’t-veld heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze dolgraag mama wilde worden. Een partner vond ze niet, dus besloot ze om alleenstaande mama te worden.

Gender reveal

Binnenkort zal ze dat ook zijn, want ze is al een tijdje in verwachting van haar eerste kindje. Op Instagram onthult ze het geslacht van haar kindje met een gender reveal. Het wordt een… JONGETJE! “The gender of baby Martens is out! Ik was voorbereid op het geslacht… mijn vrienden iets minder. Wat een dag! Thanks aan mijn besties en familie voor deze fantastische zondag!”, glundert ze.

Kusjes en knuffels

Haar 80.000 volgers overladen haar met felicitaties. “Oooooh proficiat!”, “Jongetjes zijn zo leuk! Veel kusjes en knuffels verzekerd”, “Van harte gefeliciteerd” en “AAAAAAAH!!! Je krijgt voor een reden een jongetje. De liefde die je van hen krijgt is niet normaal!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram