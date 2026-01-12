HomeNieuwsEntertainmentElizabeth Hurley (60) verbaast volgers in bikini: "Je lijkt wel 25!" (foto)
Entertainment

Elizabeth Hurley (60) verbaast volgers in bikini: “Je lijkt wel 25!” (foto)

Den B.
Door Den B.
0

De Britse actrice Elizabeth Hurley krijgt heel wat positieve reacties op een bikinifoto die ze deelde. “De ultieme bikinigodin!”, klinkt het vol bewondering.

Elizabeth Hurley kennen we vooral uit ‘Gossip Girl’, maar de 60-jarige brunette doet meer dan alleen acteren. Zo heeft ze een eigen bikinilijn, genaamd Elizabeth Hurley Beach. Nieuwe exemplaren toont ze door er zélf in te poseren. Zo postte ze onlangs nog een kiekje waarop ze straalt in een oranjerode bikini.

Bikinigodin

De reacties? Die zijn alleen maar positief. “Zoals altijd heel mooi”, “Liz, je bent nog steeds geweldig en je lijkt alsof je 25 bent. Absoluut perfect”, “Zo prachtig! De ultieme bikinigodin!” en “OMG, jij bent een droom!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Shutterstock

Vorig artikel
Candice uit ‘Blind Getrouwd’ onthult geslacht van haar kindje: “Zo leuk!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel