Elizabeth Hurley (60) verbaast volgers in bikini: “Je lijkt wel 25!” (foto)

De Britse actrice Elizabeth Hurley krijgt heel wat positieve reacties op een bikinifoto die ze deelde. “De ultieme bikinigodin!”, klinkt het vol bewondering.

Elizabeth Hurley kennen we vooral uit ‘Gossip Girl’, maar de 60-jarige brunette doet meer dan alleen acteren. Zo heeft ze een eigen bikinilijn, genaamd Elizabeth Hurley Beach. Nieuwe exemplaren toont ze door er zélf in te poseren. Zo postte ze onlangs nog een kiekje waarop ze straalt in een oranjerode bikini.

Bikinigodin

De reacties? Die zijn alleen maar positief. “Zoals altijd heel mooi”, “Liz, je bent nog steeds geweldig en je lijkt alsof je 25 bent. Absoluut perfect”, “Zo prachtig! De ultieme bikinigodin!” en “OMG, jij bent een droom!”, wordt er onder meer gereageerd.

Elizabeth Hurley is a GODDESS 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pM3LSClEOQ — Lee Patriot Hood (@Mofoman360) January 9, 2026

Foto: Shutterstock