Vriendin van Niels Destadsbader poseert in lingerie, maar hij waarschuwt haar: “Pas op!” (foto’s)

Gill Requière, de vriendin van Niels Destadsbader, heeft een prachtige fotoshoot gedeeld op Instagram. Enkele foto’s zorgen echter voor ongerustheid bij Niels…

Gill Requière danst door het leven. Letterlijk en figuurlijk, want de 31-jarige vrouw is danseres van beroep. Ze is tevens al een tijdje de vriendin van Niels Destadsbader. Op Instagram postte de knappe influencer een fotoshoot waarin ze in lingerie poseert. “Zachte vrouwelijke superkracht”, schrijft ze erbij.

Kookplaat

Op enkele kiekjes zit ze op het fornuis, wat alarmbellen doet afgaan bij Niels. “Pas op voor die kookplaat!”, waarschuwt hij haar in de reacties. Gill stelt hem meteen gerust met een hilarisch antwoord. “Sinds wanneer weet jij waar de kookplaat staat?”, knipoogt ze.

Elegantie

De overige reacties klinken stuk voor stuk lovend. “Wat een vrouw!”, “Je bent een belichaming van de vrouw in vrijheid met grote elegantie en seksualiteit”, “Wauw, wauw, wauw!”, “Wat een mooie fotoshoot van een mooie dame”, en “Pure kunst”, lezen we in de reacties.

