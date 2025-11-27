WOW: Verkeersruzie tussen twee wegpiraten eindigt met horrorcrash! (video)

Bijzondere beelden op Reddit…

Daar werd recent een wel erg dramatisch geval van verkeersruzie gedeeld. In onderstaande video zien we vrijwel meteen hoe de bestuurder van een vrachtwagen en de chauffeur van een personenwagen het met elkaar aan de stok krijgen.

Waarom de twee wegpiraten elkaar geen meter ruimte gunnen, is niet duidelijk. Uiteindelijk probeert de witte personenwagen de vrachtwagen langs rechts in te halen. Maar dat was duidelijk niet naar de zin van de trucker.

Horrorcrash!

Met een stevige tik slingert de vrachtwagenbestuurder zijn rivaal van de baan. Maar daarbij nekt hij ook zichzelf én een andere, niet eerder betrokken weggebruiker. Het eindresultaat? Een meer dan stevige crash… Kijk maar!