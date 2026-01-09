Eline De Munck wordt niet zomaar verrast tijdens het douchen: “Proficiat!” (foto)

Eline De Munck heeft op Instagram weer wat leuks gedeeld!

Met niet minder dan 193.000 volgers op het populaire sociale netwerk pakt de onderneemster regelmatig uit met leuke beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders!

Om te beginnen zien we Eline De Munck in de badkamer met een gigantische zak in haar handen. “Vandaag 5 jaar getrouwd met de liefde van mijn leven (Michaël R. Roskam, red.). Dat vraagt om een cadeau waarmee ik verrast werd tijdens het douchen. Gelukkig was het groot genoeg voor de foto 🤪. Ps: hier mag je mijn douche altijd voor onderbreken. Just so you know ♥️”, schrijft ze bij het openingsbeeld.

“Proficiat!”

Wat volgt is nog een reeks leuke foto’s. Fans van Eline De Munck zijn er snel bij om te reageren. “Proficiat”, klinkt het. “Ben wel benieuwd wat er in die zak zat?”, gaat het verder. “Keep on shining together 😍✨🥰”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.