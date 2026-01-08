Te weinig ruimte in huis? Zo los je dat op!

Je huis kan al snel opgepropt en krap aanvoelen. Zelfs als je huis eigenlijk hartstikke ruim is. Met allerlei meubels en spullen is het niet gek als je huis te klein voelt. Het kan zijn dat er te veel spullen in huis zijn of dat de indeling van je huis niet optimaal is. Hoe los je dit op? In dit artikel bespreken we een aantal manieren om dit probleem zo efficiënt en stijlvol mogelijk aan te pakken.

Denk goed na over je meubilair

De keuze van je meubilair kan een enorm verschil maken in hoe ruim je huis aanvoelt. Veel mensen kiezen voor grote meubels die veel ruimte innemen. Het gevaar hiervan is dat ze een kamer kleiner laten lijken dan deze daadwerkelijk is. Overweeg bijvoorbeeld om je grote bank te vervangen door een kleinere. Je zou eventueel ook kunnen kiezen voor meubels die multifunctioneel zijn. Dat is ideaal in studio’s. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een bank die je kunt uitklappen tot een bed. Zo kun je een hoop ruimte besparen.

Optimaliseer je opbergruimte met kasten op maat

Een andere effectieve manier om optimaal gebruik te maken van de ruimte is door het gebruik van kasten op maat. Deze kunnen op maat gemaakt worden om je bestaande ruimte optimaal te benutten. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een kast die helemaal tot aan het plafond komt. Op die manier kun je elke centimeter goed benutten. Het voordeel van op maat gemaakte kasten is dat je er ook nog eens extra opbergruimte van krijgt. Zo kun je alle spullen netjes opbergen. Het opruimen van spullen zorgt ervoor dat je interieur een stuk ruimer oogt.

Zorg voor een logische indeling

Soms is het probleem niet dat je te weinig ruimte hebt, maar dat de ruimte die je hebt niet optimaal wordt gebruikt. Vaak komt dat door de manier waarop de ruimte is ingericht. Je wilt het liefst een open gevoel in huis creëren en tegelijkertijd overzicht bewaren. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een room divider om een ruimte in meerdere delen op te splitsen. Hier kun je ook een kast voor gebruiken als je graag extra opbergruimte wilt hebben. Dit kan je helpen om je ruimte efficiënter te gebruiken en het kan ook het gevoel van ruimte in je huis vergroten.

Minimaliseer en organiseer

Veel mensen maken de fout dat ze in een grote woonkamer veel spullen hebben. Hierdoor kan je woonkamer juist kleiner lijken. Less is more en dat geldt zeker in het interieur. Dit betekent niet dat je alles weg moet gooien, maar wel dat je kritisch moet kijken naar wat je hebt en moet beslissen wat echt belangrijk voor je is. Zo behoud je dat open gevoel in huis. Het organiseren van je spullen kan ook helpen om ruimte te creëren. Gebruik bijvoorbeeld manden en bakken om je spullen netjes in op te bergen.

Foto: Spacejoy via Unsplash