Georgina Rodríguez: ‘Ik hou van mijn rondingen’

Georgina Rodríguez heeft dinsdag een krachtig pleidooi gehouden voor body positivity. Bij foto’s waarop ze poseert in een witte bikini verklaarde de verloofde van Cristiano Ronaldo trots: “Ik hou van mijn rondingen.”

Enkele dagen voor haar huwelijk met de Portugese voetbalster voelde Georgina zich genoodzaakt te reageren op de negatieve opmerkingen die ze online over haar lichaam kreeg.

De moeder van zes schreef een uitgebreid bericht waarin ze duidelijk maakte dat haar lichaam, net als dat van iedere vrouw, blijft veranderen.

“Mijn lichaam zal blijven veranderen, zoals dat bij alle vrouwen gebeurt. En ik hoop dat dat nog vele jaren zo zal zijn, want dat betekent dat ik leef.”

Ze benadrukte ook dat ze haar kinderen vooral wil meegeven dat iemands waarde nooit bepaald wordt door uiterlijk of door de mening van onbekenden.

“Samen met Cris probeer ik hen waarden mee te geven die echt belangrijk zijn. Zijn voorbeeld als vader en als mens maakt me enorm trots.”

Georgina vertelde dat ze de voorbije dagen talloze reacties zag op foto’s die op een boot werden genomen.

“Sommigen bekritiseren mijn lichaam, anderen nemen het voor mij op.”

Ze gaf toe dat ze zich even zorgen maakte en daarover sprak met Cristiano Ronaldo.

“Ik zei tegen Cris dat ik bang was omdat mensen me dik noemen, terwijl ik van mijn imago leef.”

Volgens Georgina stelde Ronaldo haar meteen gerust.

“Je leeft niet van je uiterlijk, maar van wie je bent. Je bent een prachtige vrouw, een geweldige moeder, een goed mens, succesvol en iemand die met liefde leeft. Wat wil je nog meer?”

Tot slot sloot Georgina haar boodschap af met een duidelijke oproep om trots te zijn op jezelf.

“Ik hou van mijn rondingen. Ik hou van de vrijheid om te leven in het lichaam dat ik heb gekozen. Het lichaam dat me draagt, dat me heeft toegestaan lief te hebben, kinderen op de wereld te zetten, te vallen en weer op te staan. Dat lichaam verdient respect, liefde en dankbaarheid, in elke fase van het leven.”

“Voor mij is echt succes nooit geweest om te voldoen aan een schoonheidsideaal waarvan niemand weet wie het ooit heeft bedacht. Echt succes is in vrede leven, omringd zijn door de mensen van wie je houdt, genieten van familie en vrienden, zorgen voor je gezondheid, lachen, blijven leren en volop leven.”