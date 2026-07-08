Hinkelspel op gladde ondergrond is geestig om naar te kijken (video)

Glad, gladder, gladst!

Het hinkelspel, je kent het wel. Bij dat klassieke kinderspel moet je al hinkelend een parcours met vakken afleggen zonder de lijnen te raken. Je kunt het natuurlijk nog wat spannender maken door dat op een gladde ondergrond te doen, terwijl je een kom met water draagt.

Hilariteit

Dat is precies wat er gebeurt in onderstaande video. De ene na de andere gaat onderuit, al is het telkens met een lach op het gezicht. “Een boodschappentas gevuld met water is de enige veilige optie”, knipoogt iemand in de reacties. “Auw!”, leeft een andere kijker mee met de deelnemers.

Foto: YouTube