Opstijgen van luchtballon loopt mis en dat heeft vooral geparkeerde auto geweten (video)

Da’s pech hebben!

Er is een reden waarom een autoverzekering verplicht is. Soms gebeuren er immers dingen die je totaal niet verwacht. Neem nu de ballonvaarders in onderstaande video, die werd opgenomen in de Amerikaanse staat Texas.

Stevige deuk

Op beelden zien we hoe een luchtballon opstijgt vanaf een parking. Het plan was om netjes de lucht in te gaan, zoals gewoonlijk. Dat loopt echter even anders, waardoor een geparkeerde auto een stevige deuk oploopt. Even de verzekering bellen dus! Gelukkig kan de luchtballon daarna veilig zijn weg vervolgen.

Foto: Daily Buzz