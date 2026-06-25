Vrouw probeert kalkoenen weg te jagen met water. Werkt het? (video)

Volgens het internet zou het moeten werken…

Niet iedereen is bang van een kalkoen, maar onderstaande vrouw duidelijk wel. Toen er plots twee exemplaren aan haar huis opdoken, wilde ze hen zo snel mogelijk wegjagen. Op het internet las ze dat kalkoenen weggaan als je ze met water besproeit, dus besloot ze dat uit te testen.

Verfrissing

Het resultaat? De twee kalkoenen leken het net heerlijk te vinden en genoten zichtbaar van de verfrissing. Dat zorgde uiteraard voor heel wat hilariteit in de reacties. “Ik kan niet geloven dat je bang bent van een kalkoen”, “Dat water voelde waarschijnlijk gewoon aangenaam voor hen”, en “Euhm… ga gewoon naar binnen”, wordt er gereageerd.

Foto: YouTube