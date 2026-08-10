Eva Daeleman straalt in doorschijnende lingerie: “Schoonheid!” (foto)

Eva Daeleman heeft een pracht van een foto gedeeld naar aanleiding van een podcast.

Eva Daeleman is te horen in ‘Onder de Huid’, een podcast van Ophelia Lingerie. De 36-jarige ex-MNM-stem praat in het interview over thuiskomen in je lichaam, over hoe dat zelden een rechte lijn is en hoe we vaak denken dat we ‘aangekomen’ moeten zijn voordat we onszelf kunnen accepteren.

Olijfgroen

Eva postte naar aanleiding van het gesprek een kiekje op Instagram. Daarop poseert ze in een olijfgroen, doorschijnend lingeriesetje. “Prachtige foto van een mooi mens. Ik ben begonnen, maar werd onderbroken door ‘mama, mamaaaa’”, reageert een volger. “Wat een mooi setje”, antwoordt iemand anders. “Schoonheid!”, schrijft een laatste fan.

Foto: Instagram