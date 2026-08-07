Bruid uit Ca Mau verrast gasten met krabben als dank (video)

Een Vietnamese bruid uit Ca Mau verovert het internet met haar originele bedankje: ze geeft iedereen die eten en drank brengt een krab cadeau.

Tijdens een traditionele bruiloft in Ca Mau, het zuidelijkste punt van Vietnam, ontstond een bijzonder moment dat viraal ging op sociale media. In een video die snel duizenden keren bekeken werd, is te zien hoe de bruid iedereen die schalen met eten en drinken aanvoert, een krab overhandigt. Dit onverwachte gebaar zorgt voor heel wat reacties online.

De bruid wil op deze originele manier haar waardering tonen voor degenen die helpen op de bruiloft. In plaats van een standaard bedankje, kiest ze voor een smakelijk en lokaal symbool: de krab. Deze zeevrucht staat bekend als een delicatesse in de regio en past perfect bij het feestelijke karakter van de gelegenheid.

Waarom gaat het filmpje zo viraal?

De video werd op verschillende platforms gedeeld, waaronder Instagram en TikTok, en trekt veel aandacht door het verrassende en speelse karakter van de bruid. Veel kijkers vinden het een slimme en leuke manier om dankbaarheid te tonen, en zijn onder de indruk van de originele traditie. Sommigen reageren met humor, terwijl anderen benieuwd zijn of deze trend zich zal verspreiden naar andere bruiloften.

Deze actie toont ook hoe kleine, persoonlijke gebaren vaak het meeste effect hebben in het sociale leven, zeker bij grote evenementen zoals huwelijken. Het is een herinnering dat dankbaarheid tonen creatief en plezierig kan zijn, en tegelijk zorgt voor mooie herinneringen.

De bruiloft in Ca Mau krijgt zo een extra feestelijk tintje, en het beeld van de krab als dankje blijft nog lang nazinderen bij de gasten en online kijkers.