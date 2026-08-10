Man wil mee op opblaasband achter boot, maar dat loopt niet helemaal volgens plan (video)

Dat was er eentje te veel…

Met een opblaasband achter een boot over het water scheuren: altijd leuk. Al moet je er natuurlijk eerst in slagen om erop te blijven zitten. In onderstaand filmpje zit een man alvast helemaal klaar op de band wanneer zijn vriend besluit om er gezellig bij te komen zitten.

Kopje-onder

Dat blijkt één persoon te veel van het goede. Zodra de tweede man op de band klimt, kantelt het gevaarte door het extra gewicht volledig achterover. Beide heren verdwijnen pardoes in het water en hun tochtje is voorbij nog voor het goed en wel begonnen is. Volgende poging dan maar!

Foto: Instagram