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Moeder redt vallend kind met katachtige reflexen (video)

Den B.
Door Den B.
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En dat terwijl ze haar baby eten geeft!

Op straffe beelden is te zien hoe een Amerikaanse moeder haar baby eten geeft terwijl haar andere kind op de zetel klautert. Wanneer het jongetje plots dreigt te vallen, haalt de moeder een reflex van jewelste uit haar mouw en grijpt ze hem nog net op tijd vast.

Superheld

Dankzij haar bliksemsnelle reactie komen zowel de moeder als haar zoontje met de schrik vrij. Het filmpje werd massaal bekeken. “Ze is duidelijk een superheld”, reageert iemand. “Wow! Indrukwekkend”, lezen we verder in de reacties.

Foto: YouTube

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