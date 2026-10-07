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Man zingt luidkeels mee, maar rookmachine denkt er het zijne van… (video)

Den B.
Door Den B.
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Da’s ook een manier om te ontnuchteren.

Een avondje uit, een drankje erbij en luidkeels meezingen met ‘The Best’ van Tina Turner. Meer heeft deze man duidelijk niet nodig om zich te amuseren. Vol enthousiasme zingt hij mee met het bekende refrein.

Volle laag

Maar dan bemoeit de rookmachine zich ermee. Net wanneer de man helemaal opgaat in het nummer, krijgt hij plots een flinke wolk rook recht in zijn gezicht. Hup, weg sfeer! Al kan hij er gelukkig goed om lachen.

Foto: Instagram

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