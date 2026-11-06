Papegaai doet aan stevige work-out: “Schattig en stoer tegelijk!” (video)

Deze kleine krachtpatser weet duidelijk van aanpakken!

Maak kennis met Tun, een driejarige caique-papegaai uit Vietnam die graag aan zijn conditie werkt. Zijn favoriete bezigheid? Gewichtheffen! In een grappig filmpje zien we hoe het kleurrijke vogeltje zich helemaal uitleeft met iets wat op een minihaltertje lijkt.

Schattig

Het filmpje tovert bij heel wat kijkers een glimlach op het gezicht. “Zo schattig hoe dat kleintje op het einde lijkt te vragen: ‘Heb ik het goed gedaan?’ Echt vertederend!”, “Wat schattig en stoer tegelijk!”, en “Wat een sterke papegaai!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube