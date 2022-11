HILARISCH: Man probeert zijn smartphone razendsnel uit het zwembad te vissen. Maar dan? KLETSNAT! (fails)

Water… De schrik van menig smartphone-bezitter!

Op onderstaande video zien we enkele mensen naast een zwembad zitten. Een man wandelt op de rand van het zwembad, met zijn smartphone in de hand. Maar plots laat hij zijn gsm in het water vallen. Vliegensvlug probeert hij in te grijpen, maar dat verloopt toch even anders dan hij vermoedelijk gehoopt had….

Failcompilatie

’t Zou natuurlijk niet netjes van ons zijn om maar één ‘pech(water)vogel’ in de kijker te zetten. Daarom voegen we met veel plezier nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer geruime tijd helemaal goed hier op Zita. Kijk maar:

Foto: still YouTube