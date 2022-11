Kapper gaat viraal met ‘bijzondere’ creatie: “Zijn hoofd lijkt wel een ijsklontje!” (video)

Af en toe eens naar de kapper gaan voor een ‘frisse kop’, kan deugd doen.

Maar dat mag je bij onderstaande kapper bijna letterlijk nemen. Een filmpje van een wel erg bijzondere ‘haarsnit’ gaat momenteel viraal en werd in geen tijd zo’n 81 miljoen keer bekeken. Kapper Ahmad Friseur pakt op TikTok wel vaker uit met straffe video’s, maar deze spant toch wel de kroon.

“Zijn hoofd lijkt wel een ijsklontje!”

We zien hoe Ahmad net klaar is met zijn klant. Het resultaat? Wel… “Zijn hoofd lijkt wel een ijsklontje”, klinkt het tussen de vele reacties. “Van een ‘brain freeze’ gesproken”, gaat het verder. “Ik had niet door dat het om een soort gel ging en dacht gewoon dat het de vorm van zijn hoofd was. Ik was volledig klaar om deze ‘nieuwe realiteit’ te aanvaarden”, besluit een laatste kijker nog. Voor de volledigheid voegen we nog een paar straffe creaties van Ahmad toe. Veel kijkplezier!

Foto: TikTok – Bron: Daily Star