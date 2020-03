Channel 4 News ging langs op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis in Cremona, Italië.

Dat de toestand daar voor de patiënten én het ziekenhuispersoneel schrijnend is, is een understatement. “Er moet iets goeds gebeuren, zodat we weten dat we het juiste aan het doen zijn”, laat Carla Maestrini weten. Zij is coördinator op de afdeling. “Er zijn al veel mensen gestorven. En we gaan eraan kapot omdat het voelt alsof we niet kunnen doen waarvoor we hier zijn”, gaat ze verder…

“We zijn eraan gewend om om te gaan met patiënten in kritieke toestand. En we geloven sterk in wat we doen. Maar zelfs wij zijn overdonderd door de snelle opeenvolging van mensen die nu op het punt staan om hun leven te verliezen”, vult verpleegster Simona Tommasoni aan. “Het is hard. Hard voor iedereen”, gaat ze verder.

“In 40 jaar medische ervaring heb ik dit nog nooit gezien”

Ook Giancarlo Bosio, hoofd van de afdeling die zich bezighoudt met longziekten, doet zijn verhaal. “In 40 jaar medische ervaring heb ik dit nog nooit gezien”, aldus de man.

Tot slot nog even dit: vanavond om 20u00 is er het ‘nationaal applaus voor de zorghelden’. Laat ons hopen dat ze gespaard blijven van de schrijnende toestanden in Italië! En daar kunnen we met z’n allen voor zorgen door verstandig te handelen en de maatregelen te volgen (of zelfs nóg strenger voor onszelf te zijn).

Opgelet: onderstaande beelden zijn HEFTIG! Maar ‘t is wel hoe hard het er ginds aan toegaat… Helaas. Maar kijken doe je dus op eigen risico.

Foto: still Channel 4 News