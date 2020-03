Op beelden is te zien hoe dokters en verpleegsters in de Chinese stad Wuhan hun mondmaskers eindelijk af mogen nemen. Het laatste noodziekenhuis werd immers gesloten.

Het coronavirus ontstond op een zeevruchtenmarkt in de Chinese stad Wuhan. Het virus verspreidde zich als een lopend vuurtje, en om alle patiënten op te vangen, werden er veertien noodziekenhuizen gebouwd.

Opvallend minder besmettingen

Sinds het begin van de corona-uitbraak telde China 80.824 besmettingen, waarvan 3.189 mensen het jammer genoeg niet haalden. Door de strikte maatregelen is het aantal nieuwe besmettingen drastisch gedaald. Afgelopen zaterdag werden er nog 13 nieuwe doden en slechts 11 nieuwe besmettingen geregistreerd. Meer dan 65.000 mensen werden intussen genezen verklaard.

Mondmaskers afnemen

Het laatste noodziekenhuis mocht intussen de deuren sluiten. Het ziekenhuispersoneel vierde dat door één voor één hun mondmasker af te doen. De mooie beelden bieden de rest van de wereld weer wat meer hoop.

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY

— China Daily (@ChinaDaily) March 11, 2020