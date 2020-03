Dat onze mensen in de zorg – en dat mag je zo ruim mogelijk nemen – een applaus verdienen, daar kunnen we het met z’n allen wel eens over zijn.

Maar hoe tonen we onze appreciatie op een veilige manier? Met z’n allen afzakken naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of woonzorgcentrum is nu ook niet meteen het beste plan!

Leen Dendievel deelde alvast onderstaande oproep van Instagram-gebruiker Johan Wyffels. “Het applaus geldt als hart onder de riem voor alle zorgmedewerkers, doktoren, huisartsen en verpleegkundigen in hun gevecht tegen het virus en voor onze gezondheid”, klinkt het.

“Woensdag om 20u00 kunnen we massaal uit onze ramen voor onze zorghelden applaudisseren“, klinkt het. Ook in Nederland doen ze vanavond om 17u00 (dinsdag) al iets gelijkaardigs. En terecht!

Foto: Instagram Wyffels Johan