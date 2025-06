GÊNANT: Dame doet zó hard haar best met touwtjespringen dat ze… haar slipje verliest! (video)

Soms ligt het écht niet aan jezelf wanneer dingen niet gaan zoals je wil.

Dat zal onderstaande dame nu ook kunnen bevestigen. Tijdens een wedstrijdje ’touwtjespringen’ begint ze meteen stevig. Aan een aardig tempo schiet ze vlot op. “1, 2, 3, 4, 5,…”, klinkt een stem op de achtergrond.

Maar rond sprong nummer acht begint de dame plots stevig te lachen. Niet veel later stopt ze ook. En dan wordt duidelijk waarom: haar slipje belandt op de grond!

Veel reacties

De beelden van het tafereeltje gaan momenteel aardig viraal op Instagram. “Ik weet dat je met touwtjespringen veel calorieën verbrandt, maar dat was snel”, klinkt het met een knipoog. “Haar reactie is perfect”, gaat het verder. “Dat is nog eens ouderwets plezier”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar: