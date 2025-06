WOW: Automobiliste staat gewoon weer recht na deze gruwelijke crash! (video)

Tijdens het autorijden de controle over je stuur verliezen, moet zeer beangstigend zijn.

Dat zal ook onderstaande dame kunnen bevestigen. Al van bij het begin van de video zien we dat het stevig fout gaat. Een witte auto scheurt aan hoge snelheid van de baan, richting een greppel.

Wat volgt is een hallucinante horrorcrash waarbij de wagen een volledige tuimeling om de as maakt. Maar dat is nog lang niet alles…

Wonder boven wonder

De autobestuurster wordt zichtbaar uit de wagen geslingerd. Uiteindelijk komen zowel de vrouw als het voertuig tot stilstand en haast meteen staat de dame, wonder boven wonder, gewoon recht. Ze mag van heel veel geluk spreken dat ze dit nog kan navertellen en er zonder veel ergs vanaf is gekomen. Kijk maar, maar let wel op: het zijn harde beelden.