Ze wil op café even tonen wat ze kan. Maar dan? AUCH! (fails)

Tijd voor een nieuw filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Normaal blijft het op café vooral bij grootspraak. Maar sommigen voegen daar ook de daad bij het woord. Zo wil ze aan de paar aanwezigen even haar radslag tonen. En dat lijkt ook helemaal prima te verlopen, tot ze er op het einde nog een flik-flak aan wil toevoegen. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…