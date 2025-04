Fitnesster steunt op trainingsbank, maar dat gaat pijnlijk fout… (video)

Ach ja, no pain no gain!

Amairany maakte onlangs een gênant moment mee in de fitness. De Mexicaanse vrouw deed een gewone oefening op de trainingsbank, maar plots begaf die het waardoor ze op de grond belandde. “Ik dien onmiddellijk een klacht in tegen die fitness”, knipoogt ze in de video.

Grapje

In de reacties maken heel wat kijkers duidelijk dat ze zo’n proces nooit zou winnen, al weet ze dat zelf natuurlijk ook wel. “Jongens, ze maakt duidelijk een grap”, sust iemand de gemoederen. “Oh nee!”, en “Ik zou meteen mijn fitnessabonnement opzeggen en nooit meer teruggaan”, luidt het ook in de reacties.

Foto: Instagram