Baasje gaat met hond wandelen, maar dan vergeet hij iets… (video)

Ja, dag dan, hé!

Je hond uitlaten hoeft niet zo moeilijk te zijn. Je moet er uiteraard wel voor zorgen dat je viervoeter aan de leiband hangt én blijft hangen. Niet zoals in het filmpje hieronder, waarin het baasje zo verdiept is in zijn telefoongesprek dat hij pas veel te laat beseft dat hij zijn wandelmaatje is vergeten. Gelukkig duurt het niet al te lang vooraleer hij beseft dat zijn kameraad flink voor het huis is blijven zitten.

Arm beestje

Het tafereel zorgt uiteraard voor de nodige hilariteit, maar er klinkt ook kritiek. “Die hond denkt echt: ‘jij… bent me vergeten…'”, “Arm beestje, helemaal de kluts kwijt op die trap”, en “Wie sleept z’n hond zo lang mee zonder ook maar even te kijken hoe het met ‘m gaat?”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram