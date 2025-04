Vrouw prankt vriend met bewegende teddybeer: “Dit is zó grappig!” (video)

Kwestie van op een doodgewone avond wat spanning te brengen.

Liefde is… elkaar af en toe plagen. In onderstaande video is het Sarah die haar vriend Connor stevig beetneemt. Met een teddybeer nog wel. Terwijl Connor nietsvermoedend met haar in de zetel zit, beweegt het pluchen ding plots waardoor Connor zich te pletter schrikt. En nog eens. En nog eens… Tot hij er genoeg van heeft en de knuffel een flinke mep verkoopt.

Lach inhouden

Het filmpje ging viraal en verzamelde al meer dan vier miljoen likes. “Hoe hij dat ding nadoet, geweldig gewoon”, “Straf dat ze haar lach zó lang kon inhouden”, “Dit is zó grappig, ik ga stuk!”, “Hilarisch hoe mannen denken dat op voorwerpen slaan oké is”, en “Hij was niet bang, hij was eerder boos”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram