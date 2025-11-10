Dronken man wil op bootje stappen. Gevolg? KLETSNAT! (fails)

Jawel! Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Vandaag in de aanbieding? Een filmpje waaruit blijkt dat je dronken toch maar beter de boot mist. Wil je toch proberen op een bootje te stappen? Wel, dan mis je het vaartuig misschien letterlijk. Dat zal onderstaande kerel kunnen bevestigen, zoals je ziet in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…