Fietser is druk bezig met zijn smartphone. Gevolg? BOTS! (video)

Je gsm gebruiken achter het stuur is niet alleen verboden, maar ook gewoon een heel dom plan.

Dat geldt zowel voor automobilisten als voor fietsers. Dat zal onderstaande pechvogel nu ook wel beseffen. Eerst zien we een vrij normale verkeerssituatie, gefilmd door de dashcam van een wagen. Maar na het nemen van een bocht, komt er plots een fietser in beeld. Die is met zijn beide handen én ogen volop bezig met zijn smartphone. Wat er niet veel later gebeurt, kan je al raden. Dat zie je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…