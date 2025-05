WOW: Veteraan (98) rijdt met tank over Tesla (video)

Ken Turner is zijn naam. En tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht de 98-jarige man tegen het fascisme.

Op YouTube gaat momenteel onderstaande video stevig viraal. Zo werden de beelden op nog geen week tijd al meer dan 424.000 keer bekeken. De titel die bij het filmpje staat, laat ook weinig aan de verbeelding over.

“TANK VS TESLA”, staat er te lezen. En dat lijkt te kloppen! Zo zien we de veteraan in een Sherman-tank zitten. Iets verderop? Een Tesla. “Ik ben oud genoeg om het fascisme al de eerste keer te hebben meegemaakt. Nu komt het terug”, vertelt de man. “Elon Musk, de rijkste man ter wereld, gebruikt zijn immense macht om extreemrechts te ondersteunen in Europa. En zijn geld komt van Tesla. Wel, ik heb een boodschap voor Elon Musk”, gaat hij verder.

“We hebben fascisme al eens verpletterd…”

Ken heeft duidelijk zin om met de iconische tank uit de Tweede Wereldoorlog over de Tesla te rijden. “We hebben fascisme al eens verpletterd en dat gaan we nu opnieuw doen”, laat hij nog weten vlak voor de tank gestart wordt. Het resultaat? Verpletterend.