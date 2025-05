Moeder waagt zich aan skateboardtrucje, maar dat gaat flink mis (video)

Een mama die kan skaten, cool toch? Alleen moet deze dame nog even oefenen…

Er is weinig leukers dan een mama die gewoon met haar kinderen mee op het skateboard springt. Zeker als ze er ook nog een gedurfd trucje bij probeert. Alleen liep dat bij deze mama net iets minder vlot dan gehoopt… Ze wilde met haar skateboard van een rampje gaan, maar de uitvoering bleek ook een beetje een ramp. Gelukkig kon ze er zelf om lachen, zoals haar brede glimlach na de smak al deed vermoeden.

Juiste vibe

In de reacties krijgt ze daar bewondering voor. “Ik hou van haar enthousiasme!”, “Ach ja, ze heeft het tenminste geprobeerd…”, “Ze bleef wel lachen, wat een heldin!, “Maar euh… wat was eigenlijk het plan?”, en “Niet echt de juiste outfit, maar wel de juiste vibe!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram